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Симоньян о форуме СМИ: мейнстрим говорил, что мы враги журналистики

Сюжет:
Принятие закона о СМИ-иноагентах (16)
21:0515.11.2017
(обновлено: 23:02 15.11.2017)
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Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фотоГлавный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото

АМСТЕРДАМ, 15 ноя – РИА Новости. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян рассказала о том, как ее приняли в среду на международной конференции по работе новостных СМИ News Xchange: представили ее как долгожданного гостя, и она изложила видение ситуации, в которой оказался RT America, а также в целом деятельности западного медийного "мейнстрима".

Студия телеканала RT в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Симоньян рассказала о вариантах развития событий вокруг RT в США

Выступление прошло на фоне принятие Госдумой в третьем, окончательном чтении, закона, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

"Публика была настроена по-разному. Мейнстрим, ясное дело, доказывал, что они честные и демократичные, а мы — враги честной журналистики. Все прошло так, как должно было пройти", — сказала Симоньян РИА Новости, комментируя итоги мероприятия.

Попали под контроль
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Попали под контроль

Представляя Симоньян, ведущая мероприятия отметила, что главный редактор RT стала долгожданным гостем конференции, в которой участвуют крупнейшие мировые СМИ, в том числе американские CNN и Associated Press, британская "Би-би-си", агентство Reuters, французское агентство France Press, немецкая Deutsche Welle, катарский телеканал "Аль-Джазира" и китайская CCTV.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян заявила, что выступает против ограничительных мер в отношении СМИ
Симоньян сообщила участникам о ситуации, в которой оказался телеканал в США и в других западных странах. По ее словам, на Западе RT запрещено то, что разрешено другим. В частности, она указала на претензии США ко вниманию RT к здоровью экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, хотя подобные сюжеты выходили и в других СМИ, в частности, на "Би-би-си".

Симоньян указала и на то, что крупнейшие западные СМИ открыто поддерживали Клинтон или выступали против Дональда Трампа без каких-либо последствий, тогда как RT это до сих пор вменяют в вину как вмешательство во внутренние дела США.

Главред RT также указала на голословность обвинений телеканала в распространении "лживых новостей", в том числе тот факт, что в докладе ONDI (Управления директора национальной разведки) США не было приведено ни единого подобного примера. При этом она отметила, что сами западные СМИ к ответу за пропаганду и лживые новости не привлекаются, упомянув пример "раненого сирийского мальчика", которого, как отметила Симоньян, засняли без разрешения его родителей-сторонников сирийских властей, чтобы использовать изображение в западных СМИ для изобличения Дамаска.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян сравнила действия Запада в сфере СМИ с советской практикой
Вопросы аудитории, в свою очередь, касались и инцидента с сирийским мальчиком, и роли RT в освещении предстоящих выборов президента РФ, и о выборе телеканалом интервьюируемых и якобы бесспорной поддержке RT позиции российского правительства.

Выступая на конференции, Симоньян также заявила, что предпочла бы избежать как американских ограничительных мер в отношении российских СМИ, так и ответных мер России. При этом она отметила, что Россия всегда ясно заявляла об ответной реакции на те меры, которые предпринимаются в отношении россиян в других странах. Она также сравнила действия западных правительств в сфере свободы слова с тем, как действовали советские власти.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

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Симоньян прокомментировала принятие Госдумой закона о СМИ-иноагентах
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Комментарии
4 пользователя оставили 5 комментариев
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pmckir
Красивые, но очень уж вы дороги нам...
22:02
15.11.2017
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