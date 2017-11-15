Кисляк: закон о СМИ-иноагентах рассмотрят в Совфеде на следующей неделе

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк перед заседанием Совета Федерации РФ. 10 октября 2017

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк перед заседанием Совета Федерации РФ. 10 октября 2017

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Совет Федерации одобрит закон о СМИ-иноагентах на следующей неделе, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Сергей Кисляк.

"На следующей неделе закон будет принят Советом Федерации", — сказал он в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Кисляк отметил, что принятие этого закона является ответной мерой на действия американского Минюста, обязавшего RT America зарегистрироваться в качестве иноагента.

"Это хамство, и мы должны на это отвечать", — убеждён сенатор.-

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы рассмотрят закон на ближайшем заседании. По графику оно назначено на 22 ноября.

Госдума в среду приняла закон, согласно которому иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ иностранным агентом. Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иноагентам, будет принимать Минюст.