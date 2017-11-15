Кисляк: закон о СМИ-иноагентах рассмотрят в Совфеде на следующей неделе

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Совет Федерации одобрит закон о СМИ-иноагентах на следующей неделе, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Сергей Кисляк.
"На следующей неделе закон будет принят Советом Федерации", — сказал он в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Кисляк отметил, что принятие этого закона является ответной мерой на действия американского Минюста, обязавшего RT America зарегистрироваться в качестве иноагента.
"Это хамство, и мы должны на это отвечать", — убеждён сенатор.-
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы рассмотрят закон на ближайшем заседании. По графику оно назначено на 22 ноября.
Госдума в среду приняла закон, согласно которому иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ иностранным агентом. Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иноагентам, будет принимать Минюст.