Лебедев призвал не лишать СМИ-иноаганетов права наблюдать за выборами

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. СМИ, которые будут признаны иностранными агентами, не следует лишать возможного права назначать своих официальных наблюдателей на выборах президента, так как избирательный процесс в России должен быть максимально открытым, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, который позволяет членам Общественной палаты быть наблюдателями на выборах президента и предусматривает видеонаблюдение за подсчетом голосов. Лебедев также сообщил РИА Новости о том, что фракция ЛДПР подготовит поправки в данный законопроект, которые позволят СМИ назначать своих официальных наблюдателей на выборах президента.

"Если законодательно такого ограничения не существует, то почему нет? Наоборот, мы считаем, что чем больше будет наблюдателей от СМИ, которые, скажем мягко так, в большей степени критикуют, то еще больше гласности и открытости будет избирательному процессу, потому что их оценка будет наиболее объективной", — сказал Лебедев агентству, отвечая на вопрос, считает ли он, что необходимо ограничить СМИ-иноагентов в праве назначать официальных наблюдателей на выборах-2018.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.