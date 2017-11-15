В ЕР надеются, что немецкие СМИ не попадут под закон об иноагентах

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев надеется, что немецкие средства массовой информации не попадут под закон о СМИ-иноагентах.

"Я очень надеюсь, что мы ссориться не будем и мер в отношении немецких СМИ принимать не придется", — сказал Исаев журналистам.

Ранее Исаев заявил, что "Радио Свобода", Deutsche Welle, "Голос Америки", CNN и "ряд других структур, которые активно работают на территории РФ", могут попасть под закон о СМИ-иностранных агентах.

Во вторник вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил журналистам, что Дума в среду примет и направит в Совет Федерации закон о СМИ-иностранных агентах. Предполагается, что поправки позволят признавать иностранными агентами те средства массовой информации, которые получают финансирование из-за рубежа; принимать решение о том, кто из СМИ попадет в этот список, будет Минюст.