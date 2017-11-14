Посольство России в Британии ответило на обвинения Мэй в адрес СМИ

ЛОНДОН, 14 ноя – РИА Новости. Посольство России в Лондоне прокомментировало выступление премьера Великобритании Терезы Мэй, которая накануне обвинила Москву в попытках превратить информацию в оружие, отметив, что ни одно российское СМИ в Британии не искажает факты.

В понедельник Мэй, выступая с речью по внешней политике, заявила, что "Россия пытается превратить информацию в оружие, давая команду государственным СМИ запускать фейковые истории и подправленные фотошопом фотографии в попытке посеять распри на Западе".

Fact: no Russian media in UK has been found in breach of due accuracy #fakenews pic.twitter.com/9sy9VopHgi — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 14 ноября 2017 г.

"Факт: ни у одного российского СМИ в Британии не обнаруживается нарушений в точной подаче информации", — говорится в сообщении российского посольства в Twitter, которое сопровождается хэштегом fakenews.