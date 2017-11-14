СПЧ изучит готовящийся законопроект о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) изучит готовящийся законопроект о СМИ-"иностранных агентах", как только он станет доступен в базе Госдумы, и подготовит экспертное заключение, которое представит и главе государства, и парламенту, заявил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

"Мы пока не нашли текст законопроекта в компьютерной базе Госдумы. Как только он там появится, мы будем его изучать и готовить экспертное заключение – это в компетенции Совета. Это заключение мы представим и президенту, и палатам Федерального собрания", — сказал Федотов.

В понедельник главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию минюста страны. Глава президентского СПЧ выразил сожаление в связи с тем, что минюст США не отозвал требование зарегистрироваться "иностранным агентом" в отношении российского телеканала; по его словам, этот недружественный шаг даёт России основания использовать положение закона "О средствах массовой информации" по введению ответных ограничений.

Во вторник вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил журналистам, что Дума в среду примет и направит в Совет Федерации закон о СМИ-"иностранных агентах". Предполагается, что поправки о СМИ-"иноагентах" позволят признавать иностранными агентами те средства массовой информации, которые получают финансирование из-за рубежа; принимать решение о том, кто из СМИ попадет в этот список, будет Минюст.

При этом российские парламентарии подчеркивают: готовящийся законопроект не означает смены отношения к работе иностранных СМИ и свободе слова, это лишь ответные меры на действия США в отношении российских медиа.