В Госдуме рассказали о дальнейшей работе иностранных СМИ в России

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Законопроект о СМИ-иностранных агентах не означает смены отношения к свободе слова и к работе иностранных СМИ в РФ, это лишь зеркальные меры на действия властей США, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.
Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.
В МИД РФ ранее заявили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы по этой ситуации. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.