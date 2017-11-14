В Госдуме рассказали о дальнейшей работе иностранных СМИ в России

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции Справедливая Россия Леонид Левин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. Архивное фото

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции Справедливая Россия Леонид Левин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. Архивное фото

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Законопроект о СМИ-иностранных агентах не означает смены отношения к свободе слова и к работе иностранных СМИ в РФ, это лишь зеркальные меры на действия властей США, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

"Принятые рамочные поправки не означают смены отношения к свободе слова и взаимодействию к работе иностранных СМИ на территории России, речь идет о том, что данный законопроект… как ответные, зеркальные меры в отношении действий США в отношении российских СМИ. Это является ключевой и главной причиной подобных действий. Нам бы хотелось, чтобы как можно меньше СМИ в дальнейшем могли оказаться в подобном списке", — сказал журналистам Левин.

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.

В МИД РФ ранее заявили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы по этой ситуации. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.