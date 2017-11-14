В ГД рассказали, какие СМИ могут попасть под действие закона об иноагентах

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции Справедливая Россия Леонид Левин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. Архивное фото

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции Справедливая Россия Леонид Левин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. Архивное фото

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские СМИ могут попасть под будущий закон о СМИ-иностранных агентах, если они имеют иностранное финансирование, заявил журналистам глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.

"У нас появляется новое понятие "иностранное СМИ" — это любая организация, которая получает финансирование не только в России, но и из-за границы. Поэтому под это понятие может попасть любой ресурс, в том числе и российский", — заявил Левин.

На вопрос, могут ли любые СМИ, в том числе и российские, с долей иностранного финансирования попасть под закон о СМИ-иностранных агентах, глава комитета ответил: "Можно так сказать".