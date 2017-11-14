Ряд норм по отчетам НКО и иноагентов будет исключен для СМИ, заявил Левин

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ряд норм по отчетам, которым на сегодняшний момент должны соответствовать НКО и иноагенты, будут исключены для СМИ, но этот список определит Минюст РФ, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Для этого сегодня есть отдельная поправка в законопроект… Там ряд норм, которым сегодня должны НКО и иностранные агенты соответствовать, то они будут исключены для СМИ. Список этот будет определен уже министерством юстиции", — сказал Левин журналистам во вторник.