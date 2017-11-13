Посольство РФ напомнило Times об истории Англии после статьи о революции

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Посольство России в Великобритании вновь раскритиковало газету The Times. На этот раз поводом стала статья, посвященная 100-летию Октябрьской революции.

Специальный корреспондент Том Парфитт написал, что в России "сдержанно отмечают" памятную дату, так как Кремлю не нужна "еще одна революция".

Can anyone remind @parfitt_tom and @thetimes how England celebrates its own revolution and regicide anniversaries? And, since it doesn’t, why not look for a government plot behind it? pic.twitter.com/yB7I1QYPVc — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 13 ноября 2017 г.

​"Кто-нибудь напомнит Тому Прафиту и The Times, как годовщину революций и цареубийств празднуют в Англии? А коль скоро они не отмечают эти даты, почему бы не посмотреть на это как на правительственный заговор?", — написали дипломаты.

Российское посольство в Британии регулярно указывает на содержащиеся в публикациях СМИ ошибки, противоречия и искажения фактов.

7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, которая просуществовала в нашей стране семьдесят с лишним лет. Отмечать День Великой Октябрьской социалистической революции стали сразу же, исключением не стали даже годы войны.

В 2004 году президент Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 7 ноября стал Днем воинской славы России — Днем проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год). С 2005 года 7 ноября перестал быть выходным днем. Вместо него выходным днем стал День народного единства, отмечаемый 4 ноября.