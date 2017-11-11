Статья в Times заставила российских дипломатов вспомнить Геббельса

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Посольство России в Великобритании в Twitter прокомментировало публикацию в газете The Times о "вмешательстве Путина" в дела страны.

В интервью британской газете, опубликованном под заголовком "Вмешивается ли Путин в нашу политику?", член британского парламента Дэмиан Коллинз рассуждает на тему "фейковых новостей". Он, в частности, указывает на то, что фальшивые инфоповоды — весьма запутанная проблема. Российские дипломаты, в свою очередь, призвали парламентария не стесняться.

Don’t be shy, @DamianCollins! When one lies, it should be a big lie, and one should stick to it (Goebbels) #ThursdayThoughts pic.twitter.com/w4lImLRcwo — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 9 ноября 2017 г.

"Не стесняйтесь, Дэмиан Коллинз! Если врать, то ложь должна быть огромной, и ее нужно придерживаться", — иронично написали дипломаты в Twitter, упомянув, что выражение о лжи принадлежит министру пропаганды Третьего рейха Йозефу Геббельсу. Сам Коллинз в своем микроблоге назвал реакцию российского посольства "странной".

Россия неоднократно отвергала обвинения в попытках оказать влияние на выборы в различных государствах. В Кремле и МИД их называли абсолютно голословными и бездоказательными.