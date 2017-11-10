Володин рассказал об ответе РФ на ограничение рекламы в соцсетях в США

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. РФ будет симметрично отвечать на ограничения рекламы российских компаний в Twitter, Facebook и Google, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Ответ базируется на тех действиях, которые США в отношении Sputnik и RT America предполагают сделать и уже вынесено решение. И оно включает в себя ограничения в социальных сетях рекламы наших компании. Это касается и Twitter, и Facebook, и компании Google. Конечно, если США принимают такое решение, мы будем симметрично отвечать", — сказал Володин журналистам.

По поручению Володина была создана рабочая группа для разработки законодательных поправок, которые будут предусматривать зеркальные меры на притеснение российских СМИ в США.

Как сообщил первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников, в закон "об иностранных агентах", кроме НКО, будут включены и иностранные СМИ, соответствующие поправки будут уже приняты на следующей неделе. Такие поправки поддерживают все фракции Госдумы. Глава фракция "Единая Россия" Сергей Неверов не исключил, что зеркальные меры, которые предполагается принять, могут распространять на соцсети.

Ранее в RT America сообщили о том, что Минюст США потребовал от телеканала зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября.