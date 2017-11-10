В закон об иноагентах будут включены иностранные СМИ, заявили в Госдуме

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В закон "об иностранных агентах", кроме НКО, будут включены и иностранные СМИ, соответствующие поправки будут приняты на следующей неделе, сообщил первый вице-спикер ГД от КПРФ Иван Мельников.

"Все фракции высказали общую позицию, что мы готовим либо в виде самостоятельного законопроекта, либо в виде поправки в существующие законодательные акты о том, что в закон об "иностранных агентах" кроме НКО будут включены и СМИ. Речь шла, конечно, об иностранных СМИ, но точность формулировок должна быть юридически выверена, над ней будут работать", — сказал Мельников журналистам.

Он уточнил, что в ГД планируют "соответствующий закон принять на следующей неделе", это общая позиция всех четырех фракций Госдумы.

Ранее в RT America сообщили о том, что Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету ГД по информационной политике выработать зеркальные меры относительно ситуации с телеканалом RT в США.

Он уточнил, что в ГД планируют "соответствующий закон принять на следящей неделе", это общая позиция всех четырех фракций Госдумы. Мельников также добавил, что в Госдуме будет создана рабочая группа по контролю за данной темой.

"Кроме того договорились о том, что с участием представителей фракций и профильных комитетов во главе с (вице-спикером ГД) Петром Толстым будет создана рабочая группа, которая будет этот вопрос монитирить и вносить предложения в более широком контексте", — пояснил он.

Ранее в RT America сообщили о том, что Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету ГД по информационной политике выработать зеркальные меры относительно ситуации с телеканалом RT в США.