В закон об иноагентах будут включены иностранные СМИ, заявили в Госдуме

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В закон "об иностранных агентах", кроме НКО, будут включены и иностранные СМИ, соответствующие поправки будут приняты на следующей неделе, сообщил первый вице-спикер ГД от КПРФ Иван Мельников.
Он уточнил, что в ГД планируют "соответствующий закон принять на следующей неделе", это общая позиция всех четырех фракций Госдумы.
Ранее в RT America сообщили о том, что Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету ГД по информационной политике выработать зеркальные меры относительно ситуации с телеканалом RT в США.
Он уточнил, что в ГД планируют "соответствующий закон принять на следящей неделе", это общая позиция всех четырех фракций Госдумы. Мельников также добавил, что в Госдуме будет создана рабочая группа по контролю за данной темой.
"Кроме того договорились о том, что с участием представителей фракций и профильных комитетов во главе с (вице-спикером ГД) Петром Толстым будет создана рабочая группа, которая будет этот вопрос монитирить и вносить предложения в более широком контексте", — пояснил он.
Ранее в RT America сообщили о том, что Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету ГД по информационной политике выработать зеркальные меры относительно ситуации с телеканалом RT в США.