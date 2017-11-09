Минюст США использует закон для изничтожения инакомыслия, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 9 ноября 2017

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 9 ноября 2017

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Давление на телеканал RT со стороны Минюста США – это использование потенциала законодательной базы с целью изничтожения инакомыслия, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это реальное использование потенциала законодательной базы с целью изничтожения инакомыслия, иной точки зрения в медийном пространстве", — охарактеризовала действия США Захарова в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Ранее в RT America сообщили о том, что Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября.