Действия США в адрес RT повлекут зеркальные меры, заявили в посольстве

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Действия США в отношении российского телеканала RT неотвратимо повлекут незамедлительные и зеркальные меры, говорится в заявлении посольства РФ в США.

"Российская сторона неоднократно предупреждала, что любые ограничения деятельности российских СМИ в США неотвратимо повлекут незамедлительные и зеркальные меры. Данная возможность предусмотрена российским законодательством", — говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что сигналы российской стороны "были проигнорированы". "Структурам RT в США все же поставили ультиматум — зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. Иначе грозят начать аресты сотрудников и заблокировать счета. Нормальная работа журналистского коллектива RT в США уже нарушена", — рассказали российские дипломаты.

В посольстве отметили, "что в отношении зарубежных СМИ, производящих новостную продукцию в США, до сих пор не выдвигались требования зарегистрироваться в качестве иностранного агента".

"Американские власти создали опасный прецедент, продемонстрировав очередной пример двойных стандартов", — подчеркнули в дипмиссии.

Ранее в RT America сообщили РИА Новости, что Минюст США потребовал от телеканала зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее заявляла о незаконности требований властей США в отношении телеканала.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.