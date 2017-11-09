Левин прокомментировал действия США в адрес RT America

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. После ситуации с RT America можно констатировать, что в ближайшее время будут приняты зеркальные меры в отношении средств американской пропаганды, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информации, информационным технологиям и связи Леонид Левин ("Справедливая Россия").

Ранее Минюст США потребовал от российского телеканала RT America до понедельника зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

"Можно констатировать, что в ближайшее время будут приняты зеркальные меры в отношении средств американской пропаганды", — сказал Левин.

"Признание компаний, распространяющих российский контент, в Америке иностранными агентами – это ответ на вопрос, что происходит со свободой слова в США. Российская сторона в лице представителей как исполнительной, так и законодательной власти неоднократно заявляла, что такие шаги не останутся без последствий", — добавил он.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее заявляла о незаконности требований властей США в отношении телеканала.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.