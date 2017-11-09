Симоньян назвала требование Минюста США к RT дискриминационным

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал намерен в суде доказать, что требование Минюста США к телеканалу зарегистрироваться иностранным агентом противоречит законодательству и является дискриминационным.

Ранее Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября.

"Мы считаем, это требование не просто противоречит законодательству, и мы намерены доказать это в суде. Это требование является дискриминационным, оно противоречит и принципам демократии и свободы слова, оно не даёт нам равной конкуренции с другими иностранными телеканалами, которые работают в Америке, не будучи зарегистрированными как иноагенты", — заявила Симоньян, её слова приводятся на сайте RT.

Она также добавила, что компании не оставили выбора.

"Американский Минюст нам не оставил выбора: юристы говорят о том, что если мы не зарегистрируемся как иноагент, то руководитель компании в Америке может быть арестован, могут быть арестованы счета компании, в общем, в такой ситуации компания работать точно не сможет. Между такими последствиями и регистрацией в качестве иноагента мы вынуждены выбрать регистрацию, хотя, безусловно, мы категорически не согласны с этим требованием", — отметила Симоньян.

Главный редактор RT заявила, что компания будет продолжать "работать и с этим бороться настолько, насколько это возможно".

"Впрочем, то, что происходит в США сейчас, и тот хаос, который мы видим каждый день и не знаем, откуда прилетит очередная дикая новость, он мало позволяет надеяться на то, что в обозримом будущем это всё прекратится и жизнь вернётся в нормальное русло. Будем работать в тех условиях, которые нам предложены, сдаваться мы точно не собираемся", — заключила Симоньян.