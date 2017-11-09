Симоньян о требовании к RT: в США видят медведя и говорят, что это верблюд

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя требование Вашингтона к RT America зарегистрироваться иноагентом до 13 ноября, заявила, что истеблишмент США "будет смотреть на медведя и утверждать, что это верблюд".

Ранее в RT America сообщили РИА Новости, что Минюст США потребовал от телеканала зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника.

"Истеблишмент США будет смотреть на медведя и утверждать, что это верблюд. Отсутствие копыт и горба их не смущает", — заявила Симоньян, ее слова приводятся на сайте RT.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с РИА Новости в четверг не исключил, что американские СМИ, занимающиеся пропагандой в России, могут попасть в такие же условия работы в правовом поле, что и RT в США. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что США применяют дискриминационные меры к СМИ, которые распространяют неудобную точку зрения для американских властей,

Симоньян ранее заявляла о незаконности требований властей США в отношении телеканала.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.