В Госдуме прокомментировали ситуацию вокруг RT America в США

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Минюст США, требуя от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента, провоцируют российскую сторону принять ответные меры, однако этого делать не стоит, считает член комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин (ЛДПР).

Ранее в RT America сообщили о том, что Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября.

"Лишний раз доказывает цензуру и то, что не могут выстраивать качественный диалог. Но пытаются нас вынудить на обратные меры, я не думаю, что подобные меры принесут какой-то результат", — сказал Деньгин РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что, по его мнению, "реагировать никак не надо сейчас вообще", так как у России и так уже есть перечень "иностранных агентов", а в США эту ситуацию используются в качестве "политического розыгрыша своей карты".

"Я ожидал такой ситуации, хотя думал, что там… все-таки есть здравомыслящие люди, которые эту ситуацию не доведут до именно такого разрешения", — заключил он.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее заявляла о незаконности требований властей США в отношении телеканала. Впоследствии она заявила, что при худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал, компания уйдет из страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.