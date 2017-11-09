В Швеции прокомментировали ограничения на работу RT и Sputnik в США

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ограничения, введенные в США в отношении телеканала RT и агентства Sputnik, нарушают конституционное право американского общества на свободный доступ к массовой информации, заявил РИА Новости глава шведской некоммерческой общественной организации "Шведские врачи за права человека" (SWEDHR) Марчелло Феррада де Ноли.

Сенат США в согласованном проекте об оборонном бюджете на 2018 год предлагает запретить возможность обязательств для американских дистрибьюторов по включению в свои сети "российского государственного видеоконтента". Проект предложен на фоне давления на российские СМИ в США.

"Действия, которые элиты предпринимают, чтобы заглушить российские СМИ, представляют собой что-то, что принципиально нарушает культурные свободы американского общества, его конституционное право выбирать и осмысливать журналистскую информацию", — заявил де Ноли.

По его словам, кампании западных стран, направленные против зарубежных СМИ, привели к "замалчиванию, игнорированию и дискредитации" альтернативных точек зрения. Де Ноли добавил, что российским компаниям следует отказаться от рекламы в Twitter в ответ на ограничительные меры.

"Но этого недостаточно. Естественно полагать, что в отношении американских СМИ или их представителей в России должны быть введены ограничения, аналогичные тем, которые были введены в отношении российских СМИ в США", — заключил он.

Компания Twitter 26 октября приняла решение заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik, объяснив этот решение утверждением о якобы имевшим место "вмешательстве России" в президентские выборы в США. При этом на слушаниях в комитете по разведке сената США Twitter скрыл тот факт, что сам предложил RT сотрудничество в рекламе.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными.

Как сообщили в пресс-службе Sputnik, 31 октября технические сотрудники не смогли войти в личный кабинет, а при попытке входа появилось сообщение: "Ваш аккаунт временно закрыт в связи с нарушением условий обслуживания или политики в отношении поставщика (услуг)".

В последнее время в США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по якобы имевшему место влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главного редактора RT Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.