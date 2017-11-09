Минсвязи готово к "зеркальным" мерам в случае запрета видеоконтента в США

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Минкомсвязи РФ готово принять "зеркальные" меры в случае запрещения в США российского видеоконтента, сообщил РИА Новости в четверг министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в Челябинске.

Сенат США в согласованном проекте об оборонном бюджете на 2018 год предлагает запретить возможность обязательств для американских дистрибьюторов по включению в свои сети "российского государственного видеоконтента". Проект предложен на фоне давления на российские СМИ в США. Авторы законопроекта, очевидно, планируют запретить какие-либо контрактные коммерческие обязательства, предполагающие включение российских телеканалов в пакеты. Пояснениями со стороны сенатского комитета РИА Новости пока не располагает.

"Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме (состоялся в октябре в Сочи) высказался об этом определенно. Его ответ простой: если такие меры, касающиеся российских телеканалов, США примет, то получит зеркальный ответ Российской Федерации", — рассказал министр после посещения регионального IT-парка в рамках XIV форума межрегионального сотрудничества РФ и Республики Казахстан.

Он уточнил, что Минкомсвязи полностью разделяет позицию президента по данному вопросу. Но в настоящее время нужно убедиться в том, о чем идет речь, что именно предлагает сенат, добавил он, заметив, что министерству необходимо ознакомиться с теми документами, которые были приняты в США.