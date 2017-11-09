РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Медиавойны
Медиавойны

МИД: в российских законах есть механизмы зеркальных мер в отношении СМИ США

14:0109.11.2017
0730
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗаместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин на Всемирной конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом. 1 ноября 2017Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин на Всемирной конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В законодательстве РФ предусмотрены механизмы для принятия возможных зеркальных действий в отношении американских СМИ из-за введенных ранее в США ограничительных мер в отношении телеканала RT, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В МИД России прорабатывают ответ на давление в отношении СМИ в США
"Отдельные положения нашего законодательства, в частности, 55-я статья федерального закона о СМИ и 23-й пункт правил аккредитации иностранных корреспондентов предусматривают возможность установления ответных ограничений в отношении корреспондентов СМИ тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности российских журналистов. То есть законодательные механизмы для принятия возможных зеркальных мер у нас есть. Но еще раз подчеркну, мы не будем сразу опускаться до реагирования на мелкие пакости, на двойные стандарты", — заявил Кожин на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике.

Представитель МИД подчеркнул, что в Москве считают меры против телеканала RT в США "избирательными и направленными исключительно против этого российского средства массовой информации".

Логотип телеканала CNN в Атланте, США. Архивное фото
© AP Photo / David Goldman
Роскомнадзор рассказал, какие меры против американских СМИ уже разработаны
"Что касается возможных ответных мер, с нашей точки зрения, наш путь более сложный в какой-то степени, потому что мы не можем опускаться до применения двойных стандартов. Мы идем исключительно правовым путем и действуем в соответствии с российским федеральным законодательством", — отметил дипломат.

При этом Кожин подчеркнул, что в настоящее время в РФ "иностранные СМИ не сталкиваются ни с какими ограничениями".

Ранее глава комиссии Алексей Пушков предложил, чтобы "наиболее антироссийские" СМИ США, работающие в России, были лишены как права на аккредитацию в госструктурах, так и возможности получать интервью у госчиновников. Пушков также предложил обсудить в Совфеде возможность ограничения вещания в России американских СМИ, в том числе "Голоса Америки".

Мужчина у киоска печатных изданий в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
В Роскомнадзоре рассказали детали возможных мер по ситуации вокруг СМИ
В последнее время в США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по якобы имевшему место влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главного редактора RT Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.

Российские власти неоднократно высказывались в поддержку телеканала, а также заявляли о возможности введения зеркальных мер в отношении американских СМИ.

Комментировать
Медиавойны
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена