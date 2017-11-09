МИД: в российских законах есть механизмы зеркальных мер в отношении СМИ США

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В законодательстве РФ предусмотрены механизмы для принятия возможных зеркальных действий в отношении американских СМИ из-за введенных ранее в США ограничительных мер в отношении телеканала RT, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Отдельные положения нашего законодательства, в частности, 55-я статья федерального закона о СМИ и 23-й пункт правил аккредитации иностранных корреспондентов предусматривают возможность установления ответных ограничений в отношении корреспондентов СМИ тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности российских журналистов. То есть законодательные механизмы для принятия возможных зеркальных мер у нас есть. Но еще раз подчеркну, мы не будем сразу опускаться до реагирования на мелкие пакости, на двойные стандарты", — заявил Кожин на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике.

Представитель МИД подчеркнул, что в Москве считают меры против телеканала RT в США "избирательными и направленными исключительно против этого российского средства массовой информации".

"Что касается возможных ответных мер, с нашей точки зрения, наш путь более сложный в какой-то степени, потому что мы не можем опускаться до применения двойных стандартов. Мы идем исключительно правовым путем и действуем в соответствии с российским федеральным законодательством", — отметил дипломат.

При этом Кожин подчеркнул, что в настоящее время в РФ "иностранные СМИ не сталкиваются ни с какими ограничениями".

Ранее глава комиссии Алексей Пушков предложил, чтобы "наиболее антироссийские" СМИ США, работающие в России, были лишены как права на аккредитацию в госструктурах, так и возможности получать интервью у госчиновников. Пушков также предложил обсудить в Совфеде возможность ограничения вещания в России американских СМИ, в том числе "Голоса Америки".

В последнее время в США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по якобы имевшему место влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главного редактора RT Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.

Российские власти неоднократно высказывались в поддержку телеканала, а также заявляли о возможности введения зеркальных мер в отношении американских СМИ.