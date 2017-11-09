В Роскомнадзоре рассказали детали возможных мер по ситуации вокруг СМИ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Предложения Роскомнадзора по возможным мерам в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом, переданные ведомством комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, касаются разрешительной и контрольной деятельности ведомства; в том числе они могут затронуть такую сферу, как выдача разрешений на периодическую печатную продукцию, заявила начальник управления разрешительной работы Роскомнадзора Татьяна Денискина.

Замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин ранее сообщил, что предложения ведомства о возможных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом касаются всех сфер распространения информации: это радио, телевидение, интернет и печатные СМИ. По его словам, эти предложения уже направлены в комиссию Совфеда по защите госсуверенитета. Субботин отметил, что готов обсуждать предложения Роскомнадзора в закрытом режиме из-за того, что этот вопрос достаточно чувствительный.

"Предложения, которые мы передали в комиссию Совета Федерации, касаются разрешительной и контрольной деятельности Роскомнадзора", — сказала Денискина в четверг на заседании комиссии Совфеда по информационной политике.

Кроме того, сообщила она, с 1 января Роскомнадзор получит возможность прекращать действие выданных ранее разрешений на распространение периодических печатных изданий на территории России.

"С 1 января у нас появляется такой механизм", — заявила она.