В Роскомнадзоре рассказали детали возможных мер по ситуации вокруг СМИ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Предложения Роскомнадзора по возможным мерам в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом, переданные ведомством комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, касаются разрешительной и контрольной деятельности ведомства; в том числе они могут затронуть такую сферу, как выдача разрешений на периодическую печатную продукцию, заявила начальник управления разрешительной работы Роскомнадзора Татьяна Денискина.
"Предложения, которые мы передали в комиссию Совета Федерации, касаются разрешительной и контрольной деятельности Роскомнадзора", — сказала Денискина в четверг на заседании комиссии Совфеда по информационной политике.
Кроме того, сообщила она, с 1 января Роскомнадзор получит возможность прекращать действие выданных ранее разрешений на распространение периодических печатных изданий на территории России.
"С 1 января у нас появляется такой механизм", — заявила она.