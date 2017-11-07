В посольстве в Британии рассказали о попытках The Times "атаковать" Россию

ЛОНДОН, 7 ноя – РИА Новости. Посольство России в Великобритании в своем Twitter-аккаунте в очередной раз пожаловалось, что британская газета The Times пользуется любой возможностью обидеть РФ.

"TheTimes использует любую возможность атаковать Россию, но молчит о жестких решениях Ofcom против Fox – не удивительно ли, почему?", — сказано в сообщении с крупной фотографией цитаты из газеты: "Господин Рахой должен понимать, что не завоюет сердец и умов, если будет сажать политиков в тюрьму. Этот стиль правления лучше оставить Владимиру Путину".

Ранее британский медиарегулятор Ofcom постановил, что программы американского телеканала программы Fox News Hannity и Tucker Carlson Tonight нарушили правила беспристрастности, принятые в британском телерадиовещании.