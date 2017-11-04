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Литовский суд признал незаконным запрет программ телеканала "Рен ТВ Балтик"

15:3704.11.2017
(обновлено: 15:42 04.11.2017)
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© Fotolia / Minerva StudioВид Вильнюса. Литва. Архивное фотоВид Вильнюса. Литва. Архивное фото
© Fotolia / Minerva Studio

ВИЛЬНЮС, 4 ноя — РИА Новости. Решение литовской комиссии по телевидению и радиовещанию о запрете более двух лет назад трансляции программы "Территория заблуждений" на телеканале "Рен ТВ Балтик" незаконно, объявил высший административный суд Литвы.

Телевизионный пульт. Архивное фото
© Flickr / Robert S. Donovan
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По данным административного суда, коллегия судей рассмотрела жалобу компании Baltic Media Alliance Ltd., зарегистрированной в Великобритании о решении комиссии по теле- и радиовещанию Литвы, принятом в январе 2015 года.

В решении комиссии говорилось о запрете трансляции на три месяца программы "Территория заблуждений", в которой, по мнению комиссии, якобы тенденциозно и предвзято распространялась информация о событиях на Украине, разжигалась война и ненависть к украинцам и украинской власти.

Baltic Media Alliance Ltd. является международной медиагруппой зарегистрированной в Великобритании, которая ведет свою деятельность в трех странах Балтии, предоставляющая услуги вещания телевизионных каналов.

"В законе об информировании общества, ограничение предоставления аудиовизуальных медийных услуг связано не с отдельными государствами, производящими программы, а с государством, из которого аудиовизуальная медийная услуга предоставляется", — говорится в решении административного суда.

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© РИА Новости / Владимир Песня
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Суд посчитал, что комиссия принимая решение о запрете трансляции программы на телеканале "Рен ТВ Балтик" совершила процедурное нарушение, "так как компания Baltic Media Alliance Ltd. зарегистрирована в Великобритании, комиссии следовало руководствоваться процедурами, предусмотренными для компаний, зарегистрированных в ЕС".

Власти балтийских стран на фоне заявлений о борьбе с "российской пропагандой" препятствуют работе СМИ РФ. Так, 12 апреля 2017 года не впустили в Эстонию оператора телеканала РЕН ТВ Илью Омельченко, прибывшего в Таллин для освещения работы форума "Открытой России".

В ноябре 2016 года комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла решение на три месяца приостановить ретрансляцию российского канала "РТР Планета". В 2016 году из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.

В октябре 2015 года власти Эстонии на пункте пропуска "Койдула" задержали и аннулировали визы съемочной группы корреспондента ВГТРК Николая Васильева — журналистам выворачивали карманы, просили показать содержимое багажа. Их отпустили через несколько часов, но визы аннулировали.

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В сентябре 2015 года Эстония отказала во въезде в страну сотруднице МИА "Россия сегодня" Марине Перекрестовой, хотя агентство имеет все необходимые документы для работы. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили.

Журналист газеты "Комсомольская правда" Галина Сапожникова в августе 2015 года была объявлена в Литве "нежелательной персоной, представляющей угрозу государственной безопасности".

В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования".

Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

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