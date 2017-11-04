Литовский суд признал незаконным запрет программ телеканала "Рен ТВ Балтик"

ВИЛЬНЮС, 4 ноя — РИА Новости. Решение литовской комиссии по телевидению и радиовещанию о запрете более двух лет назад трансляции программы "Территория заблуждений" на телеканале "Рен ТВ Балтик" незаконно, объявил высший административный суд Литвы.
В решении комиссии говорилось о запрете трансляции на три месяца программы "Территория заблуждений", в которой, по мнению комиссии, якобы тенденциозно и предвзято распространялась информация о событиях на Украине, разжигалась война и ненависть к украинцам и украинской власти.
Baltic Media Alliance Ltd. является международной медиагруппой зарегистрированной в Великобритании, которая ведет свою деятельность в трех странах Балтии, предоставляющая услуги вещания телевизионных каналов.
"В законе об информировании общества, ограничение предоставления аудиовизуальных медийных услуг связано не с отдельными государствами, производящими программы, а с государством, из которого аудиовизуальная медийная услуга предоставляется", — говорится в решении административного суда.
Власти балтийских стран на фоне заявлений о борьбе с "российской пропагандой" препятствуют работе СМИ РФ. Так, 12 апреля 2017 года не впустили в Эстонию оператора телеканала РЕН ТВ Илью Омельченко, прибывшего в Таллин для освещения работы форума "Открытой России".
В ноябре 2016 года комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла решение на три месяца приостановить ретрансляцию российского канала "РТР Планета". В 2016 году из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.
В октябре 2015 года власти Эстонии на пункте пропуска "Койдула" задержали и аннулировали визы съемочной группы корреспондента ВГТРК Николая Васильева — журналистам выворачивали карманы, просили показать содержимое багажа. Их отпустили через несколько часов, но визы аннулировали.
Журналист газеты "Комсомольская правда" Галина Сапожникова в августе 2015 года была объявлена в Литве "нежелательной персоной, представляющей угрозу государственной безопасности".
В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования".
Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".