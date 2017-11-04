Литовский суд признал незаконным запрет программ телеканала "Рен ТВ Балтик"

ВИЛЬНЮС, 4 ноя — РИА Новости. Решение литовской комиссии по телевидению и радиовещанию о запрете более двух лет назад трансляции программы "Территория заблуждений" на телеканале "Рен ТВ Балтик" незаконно, объявил высший административный суд Литвы.

По данным административного суда, коллегия судей рассмотрела жалобу компании Baltic Media Alliance Ltd., зарегистрированной в Великобритании о решении комиссии по теле- и радиовещанию Литвы, принятом в январе 2015 года.

В решении комиссии говорилось о запрете трансляции на три месяца программы "Территория заблуждений", в которой, по мнению комиссии, якобы тенденциозно и предвзято распространялась информация о событиях на Украине, разжигалась война и ненависть к украинцам и украинской власти.

Baltic Media Alliance Ltd. является международной медиагруппой зарегистрированной в Великобритании, которая ведет свою деятельность в трех странах Балтии, предоставляющая услуги вещания телевизионных каналов.

"В законе об информировании общества, ограничение предоставления аудиовизуальных медийных услуг связано не с отдельными государствами, производящими программы, а с государством, из которого аудиовизуальная медийная услуга предоставляется", — говорится в решении административного суда.

Суд посчитал, что комиссия принимая решение о запрете трансляции программы на телеканале "Рен ТВ Балтик" совершила процедурное нарушение, "так как компания Baltic Media Alliance Ltd. зарегистрирована в Великобритании, комиссии следовало руководствоваться процедурами, предусмотренными для компаний, зарегистрированных в ЕС".

Власти балтийских стран на фоне заявлений о борьбе с "российской пропагандой" препятствуют работе СМИ РФ. Так, 12 апреля 2017 года не впустили в Эстонию оператора телеканала РЕН ТВ Илью Омельченко, прибывшего в Таллин для освещения работы форума "Открытой России".

В ноябре 2016 года комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла решение на три месяца приостановить ретрансляцию российского канала "РТР Планета". В 2016 году из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.

В октябре 2015 года власти Эстонии на пункте пропуска "Койдула" задержали и аннулировали визы съемочной группы корреспондента ВГТРК Николая Васильева — журналистам выворачивали карманы, просили показать содержимое багажа. Их отпустили через несколько часов, но визы аннулировали.

В сентябре 2015 года Эстония отказала во въезде в страну сотруднице МИА "Россия сегодня" Марине Перекрестовой, хотя агентство имеет все необходимые документы для работы. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили.

Журналист газеты "Комсомольская правда" Галина Сапожникова в августе 2015 года была объявлена в Литве "нежелательной персоной, представляющей угрозу государственной безопасности".

В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования".

Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".