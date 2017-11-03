Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с жалобой ФАН

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с жалобой Федерального агентства новостей (ФАН) на новостной агрегатор Google News, сообщает ведомство на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Ранее представитель ФАН сообщил РИА Новости, что трансляция новостей агентства в поисковом сервисе новостей Google News была прекращена в ночь на 27 октября. В четверг редакция издания заявила, что планирует обратиться по этому поводу в суд. На следующий день агентство сообщило, что обратилось в Роскомнадзор с жалобой на новостной агрегатор.

"Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с обращением ФАН. Роскомнадзор выразил Google свою обеспокоенность в связи с тем, что Google News с конца октября перестал выдавать новостные материалы Федерального агентства новостей. Направлен официальный запрос на разъяснение текущей ситуации", — говорится в сообщении.

ФАН является официально зарегистрированным СМИ в России, напомнило ведомство. "Роскомнадзор стоит на страже свободы слова и всячески препятствует любым проявлениям цензуры", — подчеркнули в ведомстве.

Google в четверг подтвердила РИА Новости, что материалы с российского ресурса ФАН в настоящее время недоступны в выдаче новостного агрегатора, однако не объяснила, по каким причинам это сделано; при этом сам сайт можно найти в поиске.

На сайте российского ресурса ранее сообщалось, что редакция считает действия Google "выгодными правительству США с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом". Представитель ФАН заявил РИА Новости, что связывает действия поисковика с тем, что "кому-то не понравилась та правда, которую показывали наши корреспонденты, работающие в Сирии".