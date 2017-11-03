Роскомнадзор получил жалобу ФАН на Google News

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор получил жалобу от Федерального агентства новостей (ФАН) на новостной агрегатор Google News, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее представитель ФАН сообщил РИА Новости, что трансляция новостей агентства в поисковом сервисе новостей Google News была прекращена в ночь на 27 октября. В четверг редакция издания заявила, что планирует обратиться по этому поводу в суд. На следующий день агентство сообщило, что обратилось в Роскомнадзор с жалобой на новостной агрегатор.

"Федеральное агентство новостей действительно обратилось в Роскомнадзор. О предпринятых мерах будет сообщено позже", — сказали в пресс-службе ведомства.

Компания Google подтвердила РИА Новости, что материалы с российского ресурса ФАН в настоящее время не доступны в выдаче новостного агрегатора, однако не объяснила, по каким причинам это сделано; при этом сам сайт можно найти в поиске.

На сайте российского ресурса ранее сообщалось, что редакция считает действия Google, "выгодными правительству США, с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом". Представитель ФАН заявил в беседе с РИА Новости, что связывает действия поисковика с тем, что "кому-то не понравилась та правда, которую показывали наши корреспонденты, работающие в Сирии".