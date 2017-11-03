Google подтвердил прекращение выдачи ссылок на новости ФАН

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Компания Google подтвердила РИА Новости, что материалы с российского ресурса ФАН в настоящее время недоступны в выдаче новостного агрегатора, однако не объяснила, по каким причинам это сделано; при этом сам сайт можно найти в поиске.

Ранее редакция интернет-ресурса ФАН заявила, что новостной агрегатор "Google Новости" прекратил выдачу ссылок на публикации издания, в связи с чем планируется обращение в суд.

"Источники "Google Новостей" обновляются регулярно. В настоящее время этот сайт не доступен в выдаче "Google Новостей", однако его по-прежнему можно найти в поиске", — заявили в интернет-компании Google.

На сайте российского ресурса сообщалось, что трансляция новостей в поисковом сервисе новостей Google была прекращена в ночь на 27 октября, издание называет это "актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом". Представитель ФАН заявил в беседе с РИА Новости, что связывает действия поисковика с тем, что "кому-то не понравилась та правда, которую показывали наши корреспонденты, работающие в Сирии".

На сайте ФАН указано, что главный офис редакции находится в Санкт-Петербурге, в Москве располагается представительство, где работают штатные репортеры и аналитики.