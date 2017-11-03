Google подтвердил прекращение выдачи ссылок на новости ФАН

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Компания Google подтвердила РИА Новости, что материалы с российского ресурса ФАН в настоящее время недоступны в выдаче новостного агрегатора, однако не объяснила, по каким причинам это сделано; при этом сам сайт можно найти в поиске.
Ранее редакция интернет-ресурса ФАН заявила, что новостной агрегатор "Google Новости" прекратил выдачу ссылок на публикации издания, в связи с чем планируется обращение в суд.
"Источники "Google Новостей" обновляются регулярно. В настоящее время этот сайт не доступен в выдаче "Google Новостей", однако его по-прежнему можно найти в поиске", — заявили в интернет-компании Google.
На сайте ФАН указано, что главный офис редакции находится в Санкт-Петербурге, в Москве располагается представительство, где работают штатные репортеры и аналитики.