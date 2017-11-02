Пушков: в США атака на информацию из российских источников будет продолжена

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Атака в США на информацию из российских источников будет продолжена и после слушаний в конгрессе США с участием представителей Twitter, Facebook и Google, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Судя по сеансу политинквизиции, устроенной Google & Со в комитете по разведке сената США, атака на информацию из российских источников будет продолжена", — написал в четверг Пушков в Twitter.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Представитель Google также подтвердил, что его компания будет сотрудничать в расследовании. Наличие "сговора Трампа с Россией" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.

В четверг посольство РФ в США заявило, что состоявшиеся в конгрессе США слушаниями с участием представителей соцсетей по делу о "российском вмешательстве в выборы" подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы.