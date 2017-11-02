В Госдуме рассчитывают, что Google разъяснит ситуацию с ФАН

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. Архивное фото

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. Архивное фото

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин ("Справедливая Россия") рассчитывает, что Google разъяснит российской общественности свои действия в отношении интернет-ресурса ФАН.

Ранее в четверг редакция российского интернет-ресурса ФАН заявила, что новостной агрегатор Google Новости прекратил выдачу ссылок на публикации издания, издание планирует обратиться в суд; реакцией поисковика РИА Новости пока не располагает.

"Отечественное законодательство чётко определяет способы ограничения распространения противозаконной информации через новостные агрегаторы. Данный случай не имеет с этим ничего общего. Поэтому мы рассчитываем, что компания Google даст исчерпывающие разъяснения для российской общественности, которые исключат дальнейшие недоразумения", — сказал Левин.

Он добавил, что, так как Google Новости не пользуются в России заметной популярностью, такое решение компании по ФАН вряд ли повлияет на российское информационное поле. "Однако действия американской компании являются опасным прецедентом превращения новостного агрегатора в пропагандистский инструмент, который может при дальнейшем развитии этой тенденции привести к серьёзным последствиям в виде попыток манипуляции общественным мнением", — заключил депутат.