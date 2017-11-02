МИД напомнил, что именно Twitter предложил RT разместить у себя рекламу

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Именно компания Twitter была инициатором размещения у себя в сети рекламы RT и настаивала на заключении соответствующего соглашения после первого отказа российского телеканала, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я хотела бы обратить ваше внимание на очень важный факт: это именно представители компании Twitter в 2016 году прислали в офис российского телеканала RT коммерческое предложение о сотрудничестве в рекламной деятельности на сумму от 1,5 до 3,3 миллиона долларов США. Это все происходило в разгар предвыборной кампании в США", — сказала Захарова на брифинге.

"Столкнувшись с первым нежеланием российского телеканала размещать дорогостоящую рекламу, компания Twitter проявила завидную настойчивость и устроила специальную презентацию для сотрудников телеканала RT, но даже и после этого предложение было отклонено по чисто коммерческим соображениям", — добавила дипломат.

Американская соцсеть Twitter ранее сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году.

При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США во время слушаний. RT же от предложения Twitter отказался. А в Sputnik заявили, что агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter.