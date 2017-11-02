Доводы Twitter, Facebook и Google не изменят настрой США, заявили в Совфеде

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Если США настроены на конфронтацию с Россией, показания представителей Twitter, Facebook и Google о невмешательстве РФ в американские выборы не изменят их позицию, считает сенатор, член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Ольга Тимофеева.

Ранее посольство России в США заявило, что показания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства выборы президента Соединенных Штатов.

"Если действия США хоть немного войдут в русло логики, а для этого уже есть и показания ведущих сетевых операторов, их позиция может измениться",- сказала Тимофеева РИА Новости в четверг.

"Если же их цель — исключительно нагнетание политического противостояния с Россией, это продолжится и далее", — добавила парламентарий.