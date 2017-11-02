Рябков рассказал, каким может быть ответ России на притеснение СМИ в США

СОЧИ, 2 ноя — РИА Новости. Существующее в России законодательство позволяет объявить СМИ иноагентами, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя ситуацию вокруг блокировки в соцсети Twitter рекламы телеканала RT и Sputnik и давления на российские СМИ в США.

"Существующая законодательная нормативная база позволяет при необходимости объявлять действующие в России средства массовой информации, которые прямым образом проводят политику государств, и мы знаем такие средства массовой информации поименно, объявлять их иностранными агентами, нежелательными организациями", — сказал Рябков.

В последнее время в США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главного редактора RT Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.