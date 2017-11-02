Данные Twitter, Facebook и Google не повлияют на позицию США, заявили в ГД

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Заявление Twitter, Facebook и Google в конгрессе США о бездоказательности утверждений о российском вмешательстве в выборы в США не повлияет на общую позицию Вашингтона, так как там ищут основание для объявления импичмента президенту Дональду Трампу, а также чтобы поставить под сомнение легитимность будущих президентских выборов в РФ, заявила член комитета ГД по международным делам Елена Панина ("Единая Россия").

Ранее посольство России в США заявило, что показания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе США подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства выборы президента Соединенных Штатов.

"Я думаю, что ни показания представителей компаний Twitter, Facebook и Google, ни какие-либо другие факты, которые показывают, что Россия не вмешивалась в президентские выборы США, не повлияют на их позицию по двум причинам: во-первых, это попытки найти обоснование для объявления импичмента президенту Дональду Трампу, во-вторых, попытка опорочить руководство России и поставить под сомнение легитимность будущих президентских выборов в России", — сказала Панина РИА Новости.

Парламентарий напомнила, что линия на конфронтацию была избрана не сегодня, так как еще 40-й президент США Рональд Рейган называл Советский Союз "империей зла".

"Нашей стране нужно быстрее двигаться вперед в наращивании военной, экономической мощи и активнее вести информационную внешнюю политику, продвигать позитивный имидж России, рассчитанный на граждан зарубежных стран, в том числе и граждан США", — подытожила она.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили никаких доказательств этого. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.