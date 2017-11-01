Наказать рублем: Twitter может лишиться российских рекламодателей

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российский сегмент Twitter может лишиться значительной части рекламодателей в связи дискриминацией RT и Sputnik — сенаторы рекомендовали отечественным компаниям воздержаться от размещения своих рекламных аккаунтов в соцсети.

Рекомендации подготовила рабочая группа комиссии Совфеда по защите госсуверенитета в связи с беспрецедентным давлением американских властей на российские СМИ.

Как, в свою очередь, сообщил российский сенатор Алексей Пушков, заседание комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации, посвященное давлению на российские СМИ в США и возможным ответным шагам РФ, состоится 9 ноября.

В четверг американская соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США во время слушаний.

RT от предложения Twitter отказался. А в Sputnik заявили, что агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter. В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке российских СМИ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов РФ сочли это нарушением базового принципа свободы слова.

Просто смешные цифры

Ранее власти США предписали RT зарегистрироваться как иноагенту. Руководство телеканала сочло это требование нарушением международной практики в отношении работы СМИ.

Телеканал RT во время предвыборной кампании в США заплатил за продвижение в соцсети Twitter сумму, несопоставимо меньшую по сравнению с миллиардом долларов, потраченным на кампанию кандидатами в президенты, заявила главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в среду на заседании рабочей группы.

"Нами было потрачено 275 тысяч долларов. Это цена "двушки" в Бирюлево. Речь идет о тысячах долларов… Это сумма, которая была потрачена на промоушен во время предвыборной кампании", — сказала Симоньян.

Она подчеркнула, что это несопоставимые суммы в сравнении с миллиардом долларов, потраченным на кампанию со стороны кандидатов в президенты США.

По словам Симоньян, самый дорогой по стоимости твит RT America был посвящен прямому эфиру кандидата Берни Сандерса, а не Дональда Трампа или Хиллари Клинтон. Он стоил 12 тысяч долларов.

Сами предлагали сотрудничество

"Вообще за все время сотрудничества (с Twitter — ред.), за эти много-много лет было потрачено (один) миллион 900 тысяч долларов. За много лет на все кампании вместе взятые. Это просто смешные цифры", — сказала Симоньян.

Симоньян подтвердила, что Twitter ранее сам предлагал разместить рекламу ресурсов RT на своей площадке.

"Twitter сейчас обвиняет нас в том, что инициировал он сам. Вот эта красивая презентация. Это презентация, которую сделал Twitter. Пришел с ней к нам и сказал: "Ребята, посмотрите, как здорово вы можете рекламироваться на нашей площадке во время президентских выборов США", — рассказала она.

Симоньян отметила, что предложение Twitter оценивалось в несколько миллионов долларов. "Мы, к сожалению, не могли себе позволить эту сумму. Потратили сумму значительно меньшую", — сказала главред RT.

Нет причин для перерегистрации

Юристы RT предоставили в американский Минюст огромное количество аргументации, объясняющей, почему канал не должен быть зарегистрирован в качестве иностранного агента; они находятся на рассмотрении, рассказала в интервью телеканалу "Звезда" Симоньян.

Под давлением спецслужб?

"Наши юристы предоставили в американский минюст огромное количество аргументации, возражений, почему этого не должно случиться, почему мы не должны регистрироваться в качестве иностранного агента. Сейчас эти бумаги лежат на рассмотрении в Минюсте", — сказала главный редактор.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что на компанию Twitter, которая приняла решение заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik, могло быть оказано давление.

По её словам, руководство социальной сети в данной ситуации "не действовало на основе собственного анализа, на основе анализа профессионального сообщества, оно действовало только на основе материалов, которые были опубликованы американскими спецслужбами".

"Каков был механизм принятия решения компанией Twitter, которая сказала, что это решение далось им с трудом? Не говорит ли это, что на компанию воздействовали и оказывали серьёзное давление?" — заявила она, выступая в ходе заседания в Совете Федерации.

Twitter без рекламы

В свою очередь, рабочая группа комиссии Совета Федерации по защите суверенитета рекомендовала российским компаниям воздержаться от размещения рекламы в Twitter в качестве ответной меры на притеснение RT и Sputnik США.

"В качестве ответной зеркальной меры в связи с дискриминацией СМИ РФ в США рекомендуется российским компаниям воздержаться от размещения рекламы в Twitter", — сказал глава рабочей группы, сенатор Олег Морозов.

Потери российского сегмента Twitter от отказа компаний РФ размещать рекламу будут чувствительными и "могут составить миллионы долларов", заявил Морозов, сославшись на данные, озвученные в закрытой части заседания рабочей группы с участием представителей министерств и ведомств.

"Речь идет о десятках компаний, которые взаимодействуют с Twitter здесь, в России. С государственным участием и частных", — отметил сенатор.

Комиссии СФ по защите госсуверенитета также рекомендуется обобщить предложения министерств и ведомств по возможному симметричному ответу на действия властей США по ограничению деятельности российских СМИ, сказал парламентарий.

Кроме того, предлагается рассмотреть инициативы профильных министерств, направленные на совершенствование российского законодательства для защиты госсуверенитета РФ от внешнего вмешательства.

Ответ Роскомнадзора

Как заявил глава Роскомнадзора Андрей Жаров, его ведомство обладает механизмами для зеркального ответа на беспрецедентное давление в адрес телеканала RT и информационного агентства Sputnik, если оно будет продолжено.

"Безусловно, у Роскомнадзора есть достаточно механизмов адекватного зеркального ответа, если беспрецедентное давление на средства массовой информации, RT, телевидение и информационное агентство Sputnik, если это давление будет продолжено. Безусловно, необходимые механизмы имеются в наших руках", — сказал он.

Жаров отметил, что в работе с соцсетями ведомство действует "не по букве, но по духу закона". Так, Роскомнадзор, обнаружив нарушение, просит соцсеть устранить его. "Мы состоим в переписке с Twitter, у соцсети порядка восьми миллионов пользователей, мы уважаем их интересы", — сказал чиновник.

По данным мониторинга, "в Twitter обнаружено семь ссылок на аккаунты с детской порнографией и 139 ссылок, подпадающих под статью экстремизм, содержащих информацию об исламском экстремизме". Роскомнадзор попросил соцсеть удалить эти ссылки, добавил Жаров.

"По поводу удаления запрещенной информации у нас с ними идет электронная переписка. У меня нет повестки для немедленной встречи с Twitter", — сказал Жаров.

Пока нет планов по СМИ США

Он также сообщил, что Роскомнадзор в настоящее время не планирует каких-то конкретных действий по отношению к американским СМИ и социальным сетям в ответ на меры в отношении ряда российских СМИ.

"Если говорить про сейчас, то мы работаем в рамках правового поля, и каких-то конкретных действий по отношению к американским СМИ и американским социальным сетям мы не готовим. Мы пока никаких страшных предложений не подготовили, мы работаем в рамках своих полномочий", — сказал глава ведомства.

В то же время, Роскомнадзор обсудил с руководством CNN возможность зеркальных мер со стороны России в случае притеснения RT и Sputnik в США, отметил Жаров.

Глава Роскомнадзора пояснил, что ведомство ранее вело с телеканалом CNN определенный правовой диалог. "В настоящее время наши замечания устранены", — сказал он.

"Не так давно приезжало руководство телеканала, и мы с ними обговорили, что та ситуация, которая сейчас происходит с нашими СМИ — Sputnik и Russia Today — на территории США, неприемлема. И очевидно, что если ситуация будет усугубляться, то зеркальные меры будут нами приниматься", — добавил чиновник.

Соответствие законам РФ

Жаров также сообщил, что Роскомнадзор будет следить за развитием ситуации с исполнением закона о локализации баз данных российских пользователей Twitter.

"Мы будем смотреть, как развивается эта ситуация. Но по большому счету закон работает с 2015 года. В данном случае это добрая воля Российской Федерации, что мы ждем середины 2018 года. Будет расти давление на компанию Russia Today и Sputnik, дальше это очевидно будет коллегиальное решение, какие будут зеркальные меры", — сказал Жаров.

"Все инструменты в наших руках есть. Просто мы гораздо более, скажем так, толерантные и миролюбивые, чем наши американские коллеги", — добавил он.

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться.

Законом также предусмотрено, что Роскомнадзор будет проводить проверки компаний на предмет соблюдения закона и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.