Google не нашел нарушений своих правил со стороны RT

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Компания Google не нашла нарушений своих правил распространения информации со стороны телеканала RT, сообщил ее вице-президент и главный юрисконсульт Курт Уокер.

В ходе слушаний в сенате ему задали вопрос, почему Google не лишил RT "приоритетного статуса" сразу после того, как в январе 2016 года американская разведка установила, что этот телеканал "причастен к усилиям правительства РФ по вторжению в выборы в США".

"Мы пристально следим за тем, соответствуют ли действия RT нашим правилам, касающимся информации, которая разжигает ненависть и способствует насилию. На данный момент мы не обнаружили нарушений в этом плане", — сказал Уокер.

При этом он подчеркнул, что Google "пристально следит за ситуацией".

Представитель компании также отметил, что для нее "ключевым вопросом является прозрачность". По его словам, "американцы должны иметь доступ к самой разной информации и понимать, откуда она идет".

"В Google мы сообщаем пользователям о том, что RT является государственной компанией. Мы рассматриваем возможность того, чтобы это распространялось также на Youtube и другие платформы", — сказал он.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили никаких доказательств этого. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.