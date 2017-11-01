Сенатор призвал Google, Facebook и Twitter активней сотрудничать с США

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр призвал компании Google, Facebook и Twitter активнее сотрудничать в расследовании "российского вмешательства" в выборы США.

Берр рассказал, что около 60% населения США пользуется Facebook. По его мнению, "иностранная сила использует эту платформу для того, чтобы повлиять на взгляды" американцев. Сенатор отметил, что социальные сети только начали осознавать "масштаб и глубину проблемы".

"Я призываю вас активно работать с нами, чтобы найти верное решение для очень сложного вызова", — сказал он, обращаясь к представителям Google, Facebook и Twitter.

"Это не касается того, кто выиграл на выборах, а кто проиграл. Это касается национальной безопасности", — добавил сенатор. Он заявил, что "Россия манипулирует мнениями американцев", и граждане США "должны понимать, как русские используют информацию".

В свою очередь, зампредседателя комитета сената по разведке Марк Уорнер подчеркнул, что США предпринимают недостаточно действий, чтобы остановить "российское вмешательство".

"Частично, благодаря оказанному давлению со стороны этого комитета, каждая компания раскрыла некоторые свидетельства того, как русские использовали их платформы во время выборов 2016 года", — заявил Уорнер.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Представитель Google также подтвердил, что его компания будет сотрудничать в расследовании.

Наличие "сговора Трампа и Россией" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Сами компании заявляют о некой подозрительной активности перед выборами, но Россию в этой связи, как правило, не упоминают.