Сенатор призвал Google, Facebook и Twitter активней сотрудничать с США

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр призвал компании Google, Facebook и Twitter активнее сотрудничать в расследовании "российского вмешательства" в выборы США.
"Я призываю вас активно работать с нами, чтобы найти верное решение для очень сложного вызова", — сказал он, обращаясь к представителям Google, Facebook и Twitter.
"Это не касается того, кто выиграл на выборах, а кто проиграл. Это касается национальной безопасности", — добавил сенатор. Он заявил, что "Россия манипулирует мнениями американцев", и граждане США "должны понимать, как русские используют информацию".
В свою очередь, зампредседателя комитета сената по разведке Марк Уорнер подчеркнул, что США предпринимают недостаточно действий, чтобы остановить "российское вмешательство".
Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Представитель Google также подтвердил, что его компания будет сотрудничать в расследовании.
Наличие "сговора Трампа и Россией" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Сами компании заявляют о некой подозрительной активности перед выборами, но Россию в этой связи, как правило, не упоминают.