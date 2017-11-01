RT представил Минюсту США аргументы против регистрации канала как иноагента

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Юристы RT предоставили в американский Минюст огромное количество аргументации, объясняющей, почему канал не должен быть зарегистрирован в качестве иностранного агента; они находятся на рассмотрении, рассказала в интервью телеканалу "Звезда" главред RT и Sputnik Маргарита Симоньян.
"Наши юристы предоставили в американский минюст огромное количество аргументации, возражений, почему этого не должно случиться, почему мы не должны регистрироваться в качестве иностранного агента. Сейчас эти бумаги лежат на рассмотрении в Минюсте", — сказала Симоньян.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.