RT представил Минюсту США аргументы против регистрации канала как иноагента

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Юристы RT предоставили в американский Минюст огромное количество аргументации, объясняющей, почему канал не должен быть зарегистрирован в качестве иностранного агента; они находятся на рассмотрении, рассказала в интервью телеканалу "Звезда" главред RT и Sputnik Маргарита Симоньян.

В последнее время в США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в США. По признанию Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.

"Наши юристы предоставили в американский минюст огромное количество аргументации, возражений, почему этого не должно случиться, почему мы не должны регистрироваться в качестве иностранного агента. Сейчас эти бумаги лежат на рассмотрении в Минюсте", — сказала Симоньян.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.