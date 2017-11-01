Рябков рассказал, как США могут использовать Google, Facebook и Twitter

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Москва считает, что развитие ситуации вокруг якобы имевшего место вмешательства России в выборы в США и прецедент с такими компаниями как Google, Facebook и Twitter могут привести к тому, что эти платформы начнут использовать как инструменты внутриполитической и внешнеполитической борьбы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили никаких доказательств этого. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.

"Эти платформы создавались и развивались как нечто, чем может пользоваться каждый человек, с абсолютно разными целями. И открытость этих платформ, их вера в свободу слова и свободное распространение информации являлись их базой и основой. Сейчас это подвергается определённому вызову… Сейчас мы видим движение по нисходящей. Я думаю, что если это продолжится, то подобные платформы могут оказаться под риском быть использованными в качестве инструментов внутриполитической и внешнеполитической борьбы. Это очень опасное развитие ситуации", — сказал Рябков в эфире телеканала RT.