Сенатор рассказал о зеркальных мерах в отношении американских СМИ в России

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Зеркальные меры в отношении американских СМИ в России, в частности, CNN, будут жесткими, они обязательно последуют, заявил в среду РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Роскомнадзор обсудил с руководством CNN возможность зеркальных мер со стороны России в случае притеснения RT Sputnik в США, заявил ранее журналистам глава ведомства Александр Жаров. По словам руководителя Роскомнадзора, у ведомства есть механизмы адекватного зеркального ответа на давление в США на RT и Sputnik. Кроме того, первый замминистра юстиции России Олег Плохой заявил, что ведомство может усилить контроль за иностранными НКО в ответ на меры США против российских СМИ. По словам Плохого, Минюст уже представил Совфеду варианты адресных мер в ответ на дискриминацию российских СМИ в США.

"Мы это дело — ограничения RT и Sputnik — просто так не оставим. Ответные ограничения будут адекватными, но жесткими", — заявил сенатор.

По его словам, ответные меры будут чувствительными для CNN и других американских СМИ, работающих в России.

"Они думают, что мы не пойдём на это, но ошибаются. Они это почувствуют", — сказал Клинцевич.

В четверг американская соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США во время слушаний. RT же от предложения Twitter отказался. А в Sputnik заявили, что агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter. В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке СМИ РФ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов РФ сочли это нарушением базового принципа свободы слова.

В конце сентября представители компании Twitter выступили на закрытых слушаниях в комитете сената США по разведке и рассказали о якобы "российском вмешательстве" в политику страны и о деятельности российского телеканала RT в американском сегменте этой всемирной социальной сети.

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя решение Twitter заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik, выразила сожаление в связи с этим шагом, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Sputnik, платное продвижение в Twitter никогда не использовалось – на Sputnik подписывались те, кто ищет альтернативный взгляд на новости и кому надоел "мэйнстрим".

Кроме того, в начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя решение американского истеблишмента, отметила, что свободу слова "убили те, кто ее придумал".

Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей конгресса США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов по закону "О регистрации иностранных агентов" (FARA). Проект предполагает наделение министерства юстиции США, в состав которого входит ФБР, дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.