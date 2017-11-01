Роскомнадзор обсудил с CNN зеркальные меры в случае притеснения RT в США

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор обсудил с руководством CNN возможность зеркальных мер со стороны России в случае притеснения RT и Sputnik в США, заявил журналистам в среду глава ведомства Александр Жаров.

Жаров принимает участие в заседании рабочей группы Совфеда по защите госсуверенитета, на котором обсуждаются дискриминационные меры со стороны США по отношению к RT.

Глава Роскомнадзора пояснил, что ведомство ранее вело с телеканалом CNN определенный правовой диалог. "В настоящее время наши замечания устранены", — сказал он.

"Не так давно приезжало руководство телеканала, и мы с ними обговорили, что та ситуация, которая сейчас происходит с нашими СМИ — Sputnik и Russia Today — на территории США, неприемлема. И очевидно, что если ситуация будет усугубляться, то зеркальные меры будут нами приниматься", — добавил он.