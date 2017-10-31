Лавров о "манипуляциях" RT на YouTube: Google сам их опроверг

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров процитировал доклад Google об отсутствии свидетельств манипуляций со стороны RT и других российских государственных СМИ платформой YouTube, отвечая на вопрос по этой теме.

"Я предпочту ограничиться реакцией самого Google. Я не слышал, чтоб Google нас обвинял в том, о чем вы сейчас сказали. Я слышал, что от Google требовали, чтобы он разобрался. И эти обвинения выдвигались с тем, чтобы их Google подтвердил или опроверг. Google их опроверг", — сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки, которая заявила, что Google якобы обвиняет Россию в попытках повлиять на выборы президента США посредством миллионов фальшивых аккаунтов.

Лавров подчеркнул, "что ни RT, никакая другая российская структура не злоупотребляла Google, включая YouTube, в период, в том числе, проведения кампании по выборам президента США в прошлом году".

"Было сообщено, что было в двух аккаунтах размещено несколько объявлений рекламных, чуть меньше 5 тысяч долларов за это заплатили. Страшная сумма, конечно, для американской президентской кампании. Ни в одном из этих объявлений не было обнаружено ничего, что говорило бы о нацеленности этих материалов на какую-то политическую или географическую группу с какими-то нелегитимными целями. Вот ответ, который я почти буквально процитировал на основе того, что сказал сам Google", — отметил Лавров.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя доклад Google, заявила РИА Новости: "Как учили нас в советской школе, что и требовалось доказать".

Компания Google сообщила, что не обнаружила свидетельств манипуляций со стороны российского телеканала RT и других российских государственных СМИ платформой YouTube. Как отмечается в документе, некоторые поднимали вопросы об использовании YouTube телеканалом RT, финансируемым российским правительством СМИ. Расследование Google "не выявило свидетельств манипуляций нашей платформой или нарушения нашей политики". Как отмечает компания, RT и все другие финансируемые государством СМИ "по-прежнему подчиняются нашим стандартным правилам".

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили никаких доказательств этого. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.