Twitter заблокировал темнокожую активистку из США как "российского бота"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Администрация Twitter заблокировала аккаунт американского политического обозревателя Чарли Пич, приняв ее за "российского бота", сообщает RT.

"Действие моей учетной записи в Twitter приостановили, а я на сайте с 2010 года. Еще больше я поразилась, когда узнала, что она не подлежит восстановлению. Меня обвиняют в том, что я тайный российский агент" — рассказала активистка.

По ее словам, попавший в бан микроблог был посвящен политике и набирал более двух миллионов просмотров в месяц. Американка отметила, что в Twitter она пыталась опровергать "негативную информацию и пропаганду", которую распространяют крупные СМИ.

"Подобные действия со стороны Twitter затрагивают не только меня — это ограничение свободы слова и касается всего электората. Нельзя позволять такое и дальше. Мне кажется, Twitter стал инструментом правительственной пропаганды", — подчеркнула Пич.

Блогер заявила, что не собирается мириться с политикой соцсети и будет защищать свои права в суде.

На прошлой неделе в Twitter сообщили, что будут блокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. Решение принято на фоне расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году.

Впоследствии выяснилось, что администрация соцсети сама предлагала RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года, но скрыла этот факт от комитета по разведке США. При этом телеканал от предложения Twitter отказался.