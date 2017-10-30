Путин: ограничения российских СМИ за рубежом носят очень серьезный характер

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ограничения в отношении российских СМИ, в частности RT, за рубежом носят очень серьезный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

"Даже Russia Today… (в список) загоняют. В список не такой, как у нас — там конкретные ограничения, причем очень серьезные не морально-этического характера, а административно-финансового", — сказал Путин.

В последнее время в США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главного редактора RT Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.

На прошлой неделе соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, это решение было принято на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США во время слушаний. RT от предложения Twitter тогда отказался. В Sputnik заявили, что агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter. В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik называли стремлением к блокировке российских СМИ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов России сочли это нарушением базового принципа свободы слова.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными.