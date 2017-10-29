Симоньян рассказала о давлении американских СМИ на россиян

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Американские СМИ ежедневно убеждают россиян, за кого им нужно голосовать, а за кого нет, но никаких санкций к ним РФ не применяет, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телепрограммы "Итоги недели" на НТВ.

По словам Симоньян, в России работает "огромное количество иностранных СМИ, американских СМИ в том числе, в том числе финансируемых правительством Америки", которые "каждый день рассказывают, что наш президент — ужасный человек, голосовать за него нельзя, а голосовать нужно за оппозиционеров вот таких-то и таких-то".

"Эти СМИ занимаются этим каждый день. Никаких проблем в России у них не было, хотя это прямое вмешательство в наши выборы. Они пытаются убедить наше население, за кого населению голосовать нужно, за кого не нужно. И наша демократическая, как выяснилось, страна, спокойно к этому относится. К ним никаких санкций не применяют, и все у них хорошо. А у нас за то, что мы просто не поддерживали кандидата, которого поддерживал весь истеблишмент (Хиллари Клинтон на выборах в США – ред.), происходит просто какое-то безумие", — сказала она.

В последнее время в США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.