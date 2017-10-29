Симоньян рассказала о давлении американских СМИ на россиян

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Американские СМИ ежедневно убеждают россиян, за кого им нужно голосовать, а за кого нет, но никаких санкций к ним РФ не применяет, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телепрограммы "Итоги недели" на НТВ.
"Эти СМИ занимаются этим каждый день. Никаких проблем в России у них не было, хотя это прямое вмешательство в наши выборы. Они пытаются убедить наше население, за кого населению голосовать нужно, за кого не нужно. И наша демократическая, как выяснилось, страна, спокойно к этому относится. К ним никаких санкций не применяют, и все у них хорошо. А у нас за то, что мы просто не поддерживали кандидата, которого поддерживал весь истеблишмент (Хиллари Клинтон на выборах в США – ред.), происходит просто какое-то безумие", — сказала она.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.