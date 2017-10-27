МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Посольство России в Лондоне поменяло аватар в Twitter после того, как соцсеть запретила рекламу со всех аккаунтов RT и Sputnik.
На картинке изображена голубая птица (символ Twitter), посаженная в клетку.
27 октября 2017 г.
Накануне Twitter объявил о блокировке рекламы со всех каналов, которыми владеют RT и Sputnik. В компании пояснили, что такое решение было принято из-за расследования так называемого "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году.
В Sputnik, в свою очередь, заявили, что агентство никогда не прибегало к платному продвижению в Twitter.
В МИД решение соцсети по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке российских СМИ и пообещали, что за этим последуют ответные меры. В Союзе журналистов России действия Twitter назвали нарушением базового принципа свободы слова.