Посольство России поменяло аватар в Twitter из солидарности с RT и Sputnik

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Посольство России в Лондоне поменяло аватар в Twitter после того, как соцсеть запретила рекламу со всех аккаунтов RT и Sputnik.

На картинке изображена голубая птица (символ Twitter), посаженная в клетку.

Накануне Twitter объявил о блокировке рекламы со всех каналов, которыми владеют RT и Sputnik. В компании пояснили, что такое решение было принято из-за расследования так называемого "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году.

При этом Twitter сам уговаривал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе. Телеканал опубликовал презентацию "эксклюзивного предложения" от соцсети, которое касалось продвижения контента, связанного с предвыборной кампанией. Впоследствии Twitter скрыл этот факт от комитета по разведке США. RT от предложения отказался.

В Sputnik, в свою очередь, заявили, что агентство никогда не прибегало к платному продвижению в Twitter.

В МИД решение соцсети по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке российских СМИ и пообещали, что за этим последуют ответные меры. В Союзе журналистов России действия Twitter назвали нарушением базового принципа свободы слова.