Песков назвал Twitter "жертвой предрассудков" в ситуации с RT и Sputnik

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Компания Twitter, решившая снять всю рекламу с аккаунтов телеканала RT и агентства Sputnik, стала жертвой глубоких предрассудков в отношении российских СМИ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Компания фактически создает прецедент неравного отношения к своим клиентам, что, безусловно, наверное, может вызвать тревогу и опасения у других пользователей этой сети", — отметил он.

Он выразил надежду на то, что компания детальнее разберется в этой ситуации и придет к выводу, что работа свободных СМИ, к которым относятся RT и Sputnik, "не может квалифицироваться как вмешательство в электоральные процессы США или иной страны".

Накануне Twitter объявила о блокировке рекламы с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. Это решения компания аргументировала расследованием "российского вмешательства" в президентские выборы в США. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе перед выборами но телеканал отказался. В Sputnik отметили, что агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter. МИД назвал решение Twitter "стремлением к блокировке российских СМИ" и пообещали ответные меры.