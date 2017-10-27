В Кремле надеются, что Twitter разберется в ситуации с RT и Sputnik

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Американская компания Twitter, решившая снять всю рекламу с аккаунтов телеканала RT и Sputnik, стала жертвой глубоких предрассудков в отношении российских СМИ и создала прецедент неравного отношения к своим клиентам, что может вызвать опасения у других пользователей этой социальной сети, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сожалеем в этой связи. Мы сожалеем, в первую очередь, в связи с тем, что компания, скорей всего, становится жертвой глубоких предрассудков в отношении наших СМИ. Сожалеем также в связи с тем, что компания фактически создает прецедент неравного отношения к своим клиентам, что, безусловно, наверное, может вызвать тревогу и опасения у других пользователей этой сети", — заявил Песков журналистам.

В четверг американская соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года, но телеканал отказался. А в Sputnik заявили, что в агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter. В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке СМИ РФ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов РФ сочли это нарушением базового принципа свободы слова.