Климов о решении Twitter: США хотят сузить контент RT без госструктур

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Блокировка Twitter рекламы каналов, принадлежащих RT и Sputnik, означает, что США решили идти по пути сужения контента RT без использования госструктур, американские оппоненты могут испытать те же неудобства, заявил РИА новости в четверг глава комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Ранее Twitter заблокировал рекламу каналов, принадлежащих RT и Sputnik. По заявлению компаний, это решение основано на работе в связи с расследованием вмешательства этих агентств в президентские выборы в США. В свою очередь заместитель главного редактора телеканала RT Кирилл Карнович-Валуа рассказал ранее в четверг, что компания Twitter сама предлагала RT разместить большой объём рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года в США, но телеканал отказался, а затраченные в итоге каналом средства на рекламу были направлены не на продвижение контента RT по предвыборной тематике, а на общий промоушен аккаунтов.

"Моя точка зрения: США начали очень неприлично реагировать на наше предупреждение (по RT). Они не используют госструктуры, не используют свои СМИ, например "Радио свободы" или телеканал "Настоящее время", — отметил сенатор.

По его словам, США обозначили свою позицию по RT. "Я не исключаю, что они сделают еще шажочки подленькие", — сказал он.

Он подчеркнул, что в данном случае частная компания Twitter, юридическое лицо, отказывает в услуге другому юридическому лицу. "Происходит сужение возможностей RT, сужение их контента", — сказал политик.

По его мнению, "наш ответ должен быть в похожей плоскости". Климов полагает, что "наши американские оппоненты могут испытать те же неудобства".

По его словам, здесь нужно посмотреть на юридическую сторону вопроса. По мнению законодателя, юристы RT должны проанализировать эту ситуацию. "Я не уверен, что в этой ситуации государство должно что-то публично сказать", — пояснил глава комиссии.

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя решение Twitter заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik, выразила сожаление в связи с этим шагом, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ.