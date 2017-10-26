RT раскрыл подробности переговоров с Twitter, состоявшихся в 2016 году

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американская компания Twitter предлагала RT разместить большой объём рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года, но телеканал отказался, а затраченные в итоге каналом средства на рекламу были направлены не на продвижение контента RT по предвыборной тематике, а на общий промоушен аккаунтов, заявил заместитель главного редактора телеканала RT Кирилл Карнович-Валуа.
"Чтобы опровергнуть ложные обвинения и домыслы, мы решили рассказать о переговорах между Twitter и RT в 2016 году. Представители Twitter сделали нам внушительное предложение по продвижению историй RT во время американских выборов. Предложение, которое RT в итоге отклонил", — заявил Карнович-Валуа, чьи слова приводятся на сайте RT.
По его словам, представители RT и Twitter неоднократно встречались за столом переговоров, пытаясь выработать медиастратегию для освещения президентских выборов 2016 года. Первая встреча состоялась в апреле 2016 года — на ней присутствовали менеджеры компании Twitter по маркетингу и сотрудничеству с новостными организациями.
По его словам, "чтобы убедить RT подписаться на это эксклюзивное предложение, Twitter пообещал каналу различные бонусы", однако в итоге RT "не принял эксклюзивное предложение Twitter, в первую очередь из-за слишком высокой цены, значительно превышающей бюджеты, выделяемые каналом на продвижение в соцсетях".
"Основная часть этой суммы пошла на общий промоушен аккаунтов RT в целях привлечения новой аудитории. Это самый распространённый способ рекламы на платформе Twitter. Лишь незначительная часть продвигаемого контента имела отношение к американским выборам", — заявил Карнович-Валуа.
По его словам, неудовлетворительные результаты 2016 года привели к тому, что в 2017 году RT значительно сократил расходы на рекламу в Twitter.